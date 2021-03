ANNO 2021. Nele Paelinck van School Is Cool: “In Argentinië heeft het geen zin je leven tot in de details te plannen”

TV Ook Urbanus, Natalia, Raymond en De Mens in muzikaal VTM-programma 'The Best Of'

6:39 In het nieuwe VTM-muziekprogramma 'The Best Of' worden ook Natalia (40), Raymond van het Groenewoud (71), Urbanus (71, foto) en De Mens - de groep rond Frank Vander linden (58) - in de spotlights gezet. Ruim veertig artiesten van eigen bodem nemen als eerbetoon het repertoire van acht Belgische toppers onder handen.