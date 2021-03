ANNO 2021. Mark Tijsmans: “Ik ben uit een diepe put geklauterd”

Celebrities Harvey Weinstein opnieuw aange­klaagd voor misbruikpo­ging in hotel

28 maart Voormalig filmproducent Harvey Weinstein (69) wordt weer voor de rechter gesleept door een vrouw die hem van misbruik beschuldigt. Model Hayley Gripp zegt dat Weinstein in 2012 probeerde haar te verkrachten in een hotelkamer. Ze zou hem toen met een gebroken nagel in zijn scrotum hebben gestoken, berichten Amerikaanse media. Weinstein spreekt de beschuldiging tegen en zegt dat de vrouw uit is op geld.