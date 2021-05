ANNO 2021. Lien Van de Kelder (38): “Ik mis het pintje en de babbel in de foyer na de voorstelling”

Lien Van de Kelder drinkt haar koffie zwart en zeker vanochtend. Dadelijk vertrekt ze naar Duffel om te repeteren met Jan De Smet, tot 2014 de leider van De Nieuwe Snaar, maar nu moet nog snel de herinnering aan een doorwaakte nacht worden verdreven. Haar kinderen, Jeanne (7) en Victor (6), hadden last van angstdromen. "Ik heb intussen geleerd dat we dan meermaals ons bed uit moeten. Soms gaan hun angsten over dat er iets met mij en Hans gebeurt of dat ze in een diepe put vallen. Ook al is het best vervelend, het heeft ook wel iets schattigs. Ze willen dan mee in bed kruipen en dicht tegen ons aan liggen. Of getroost worden."