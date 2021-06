ANNO 2021. Kenneth Vanbaeden uit ‘De Helaasheid Der Dingen’: “Op mijn werk weet niemand dat ik ooit een hoofdrol speelde”

Erondegem, maandagavond. Kenneth Vanbaeden moest overwerken, maar het blijft nog lang warm, waardoor het geplande bezoek aan vrienden die wél over een appartement met terras beschikken niet in het gedrang komt. Drie jaar geleden ging hij aan de slag bij The Juicy Group, een producent van fruit- en groentesappen en fruitsalades. Dat bedrijf was toen bij hem om de hoek, maar verhuisde na een overname naar het Waalse Binche. Gevolg: Kenneth zit sindsdien dagelijks minstens twee uur in de auto. Hij maalt er evenwel niet om. "Ik omzeil de files door om 6.30 uur te beginnen. Bovendien voel ik mij er gewaardeerd: ik ben hoofdmagazijnier, werk met een klein team en spring af en toe in als bediende. Driekwart van het personeel is Franstalig, waardoor ik nu probleemloos mijn telefoontjes in het Frans doe. Wat ook prettig is: niemand van de collega's weet dat ik ooit de hoofdrol speelde in één van de meest succesvolle Vlaamse films aller tijden."