ANNO 2021. Jess Donkers: “De voorbije maanden meer verslavingsproblemen gezien dan ervoor”

TV Kinderwens Siska Schoeters komt uit in ‘De Droomfa­briek’: “Turnen met Ronny Mosuse”

10 juni Vier weken aan een stuk maakte Siska Schoeters (39) dromen van briefschrijvers waar in haar mini-versie van 'De Droomfabriek', maar in de laatste aflevering is de presentatrice zelf aan de beurt. Haar kinderwens? Turnles krijgen van Ronny Mosuse (50). "Net als in mijn kindertijd kon ik nog steeds niet turnen", lacht ze.