ANNO 2021. Jess Donckers: “De voorbije maanden meer verslavingsproblemen gezien dan ervoor”

Film Netflix lanceert webshop met merchandi­sing van hun series

9:30 Binnenkort kan je allerlei leuke gadgets kopen van je favoriete Netflixserie. De streamingdienst heeft een webshop geopend waar fans spullen uit populaire Netflixreeksen kunnen kopen. De winkel start in de VS, maar Netflix wil hem in de komende maanden uitbreiden naar andere landen.