ANNO 2021. Jan Matthys (47): “Ik leerde meubels maken, tot mijn zoon werd geboren”

Het afgelopen jaar heeft hij eigenhandig zijn studio verbouwd. Geen sinecure, want de loods in de buurt van de Gentse Dampoort is 150 vierkante meter groot en 7 meter hoog. “Het was een titanenwerk, maar als ik door iets bezeten ben, vergeet ik tijd en ruimte. Ik heb úren op stellingen gestaan om de balken fatsoenlijk te kunnen schilderen. Zelfs nu voel ik nog de kramp in mijn tenen van al die keren dat ik gestrekt op een wankele stoel bovenop het hoogste platform het kleinste hoekje probeerde te bereiken."