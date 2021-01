ANNO 2021. Ilse Nackaerts, schrijfster van ‘Spannende Seks’: “Na al die jaren achter de schermen had ik het glazen plafond bereikt”

Vorig jaar, op een doordeweekse woensdag in mei, begon Ilse Nackaerts samen met Niels William, de ontdekker van K3, een productiehuis: Heartmade Media. De schrijfster en televisiemaakster, die in 2002 debuteerde met 'Spannende seks. Van aardbei tot zweepje' - 100.000 verkochte exemplaren - ging bij haar beslissing niet over één nacht ijs. "Na al die jaren werken achter de schermen had ik het glazen plafond bereikt. Het was een uitgelezen moment om de sprong te wagen." En dus zit ze nu aan haar tafel ideeën en formats minutieus bij te schaven zodat ze over enkele dagen met een goed gevoel de kantoren van de televisiebonzen kan betreden. "We komen altijd met veel voorstellen. Ik wil met ons bedrijf een bijdrage leveren aan de maatschappij en dat kan in mijn ogen even goed met een feelgoodserie als met een reeks waar je iets van opsteekt."