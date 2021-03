ANNO 2021. ‘Huisdokter’ Michèle Van Sebroeck (48): “Het ene moment hoor je bij een team, het andere is het muisstil”

Je hebt ochtendmensen en je hebt Michèle van Sebroeck. Monter vertelt de interieurspecialiste hoe vanochtend om kwart over vier haar dag begon. "Het was nog donker. Ik hoorde een uil naar zijn slaapplaats vertrekken en zag de vogels één voor één aankomen. De ochtendschemering was prachtig. In de zomer is het niet ongewoon dat ik zelfs eerst even in de moestuin werk voor ik alle andere taken aanvat. Sommige mensen kunnen slapen tot 10 uur, maar dan is mijn dag al flink gevorderd." Vandaag is het begin maart en behoorde ook de voorbereiding van het avondeten tot Michèles ochtendritueel. "Ik kom pas om 18.30 uur thuis van het werk, dan wil ik niet te veel meer aan mijn hoofd hebben."