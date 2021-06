ANNO 2021. Herr Seele (62): “Het is belangrijk dat zestigers met talent en goesting op een fatsoenlijke manier aan de slag mogen blijven”

Peter van Heirseele is altijd bezig, ook op een broeierige zondagnamiddag in juni. Vandaag probeert hij illustraties voor de Boerenbond af te werken. "Binnenkort staan er overal in de Vlaamse velden posters van Cowboy Henk die chauffeurs waarschuwen voor grote tractoren met aanhangwagens. Ik ben al 50 jaar macrobioot, maar rijdend door ons land durf ik weleens te mijmeren over al die lammetjes en kalfjes in de wei. Naar het schijnt smaakt dat vlees geweldig. Ik krijg dan weleens de aanvechting iets in die zin klaar te maken, maar kom altijd net op tijd weer bij zinnen." Oorspronkelijk zou hij eerder op de dag een vleugelpiano afhalen in Oordegem, maar ter hoogte van Drongen begon zijn camionette vervaarlijk te sputteren. "Het voelde alsof ik voortdurend in een te hoog toerental aan het rijden was. Ik ben er nog in geslaagd tot bij mijn schoonzus te bollen. Daar heb ik Touring gecontacteerd. Ik ben al meer dan 30 jaar lid, alleen bleek ik al die tijd enkel verzekerd voor pech in het buitenland. Dat vond ik kras. Normaal komen ze ook heel snel, maar nu kon ik alleen geholpen worden indien ik bereid was een 'voordelig' contractje voor één maand te ondertekenen. Morgen wordt mijn eerste taak: bellen naar hun klantendienst om dat geld te recupereren."