ANNO 2021. Gerrit De Cock (43): “Ik zal niet rusten voor Raymond van het Groenewoud 'ja' zegt”

Ook al was het een dag met opnames voor 'De erfgenaam' (VTM-programma van Axel Daeseleire) en het op punt stellen van een nieuw tv-idee: toen Gerrit De Cock vanochtend wakker werd, zinderde de opluchting nog na dat hij geen corona heeft. "Ik was vorige week langs de kapper gepasseerd. Enkele dagen later belde die met de mededeling dat hij besmet was geraakt. Omdat ik met veel mensen in contact kom, heb ik me proactief laten testen. Aanvankelijk was ik ongerust, maar dat bleek gelukkig nergens voor nodig."