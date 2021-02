ANNO 2021. Fred Bekky, muzikant bij The Pebbles, lijdt aan alzheimer: “Vraag me niet wat ik gisteren heb gedaan, want dat weet ik niet meer”

“Vraag me niet wat ik gisteren heb gedaan, want dat weet ik niet meer." Op de vierde verdieping van een flatgebouw in Antwerpen tellen Fred Bekky, de voorman van de legendarische groep The Pebbles, en zijn vrouw Leentje (60) de dagen af naar betere tijden. Maar zo frivool en opwindend als vroeger wordt het niet meer. Fred lijdt aan de ziekte van Alzheimer en tot overmaat van ramp brak hij vorige week na een val in de badkamer drie ribben. "Je mag me alles vragen, maar doe me vooral niet lachen, want dan krimp ik in elkaar van de pijn." Waarna een lachsalvo volgt dat makkelijk het hele appartement vult. Leentje is tot het besluit gekomen dat ze Fred niet meer alleen mag laten. Ze was op bezoek bij haar alleenstaande moeder in Gent toen haar man in de badkamer aan het stuntelen sloeg. Denkt ze, want op de versies van Fred kan ze zich niet verlaten. "De dokter sprak van een geluk bij een ongeluk. Mocht hij zijn heup hebben gebroken, dan had hij in het ziekenhuis moeten blijven en zou hij een bijzonder zware revalidatie tegemoetgaan."