ANNO 2021. Ex-sportpresentator Robin Janssens: "Na het faillissement viel er een druk van mijn schouders"

Buiten is het bar koud, maar dat belet Robin Janssens niet nog even de deur uit te gaan om meubelen en decoratieartikelen te kopen. Medio 2019 stierf zijn vader Jos. De meesterkapper werd ziek net, nadat Robin een appartement in Antwerpen-Zuid had gekocht. Dat moest op termijn dienst doen als assistentiewoning. "Ik ben enig kind en in mijn hoofd speelde al een tijdje: wat als er met één van mijn ouders iets gebeurt? Nog geen half jaar na de aankoop verloor mijn vader de strijd tegen kanker. Hij zou hier al lang gewoond hebben, maar mijn moeder is gehecht aan het huis in Keerbergen. Ik begrijp haar. Ze is ook nog zo sterk. Nu ga ik de flat verhuren aan expats en ben ik bezig met de inrichting."