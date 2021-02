ANNO 2021. Benny Bax (49): "Trouwplannen zijn de perfecte afleiding na pijnlijk ontslag"

Vlak voor Kerstmis werd Benny Bax na 26 jaar trouwe dienst ontslagen door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie en certificering. Met een smoes werd hij naar het hoofdkantoor in Antwerpen gelokt. "Ik moest de werkplanning komen bekijken, maar ik woon in Noord-Limburg en kreeg al een hele tijd, zonder veel toelichting, het overzicht in mijn mailbox. Ik vond het op zijn minst vreemd." Toen Benny in Antwerpen aankwam, lagen de documenten klaar: 14 december was meteen zijn laatste werkdag. "SGS was mijn eerste en enige werkgever. Mijn globale beoordelingen waren altijd goed." Van 2010 tot 2012 vertegenwoordigde Benny in zijn eentje 'De Smaakpolitie' op VT4. Gekleed in een witte koksbuis en met een koffertje vol meetapparatuur meldde hij zich bij restaurants, brasserieën en frituren. Vastberaden, maar altijd vriendelijk, praatte hij zich naar binnen om te checken of de Argentijnse steaks wel op de juiste temperatuur bewaard werden en de keukenvloer volgens de regels van de kunst onderhouden werd. Als hij na afloop van de inspectie gunstig gestemd was, kreeg de zaak een sticker om voor het raam te hangen. Zo werd Benny op korte tijd wereldberoemd in Vlaanderen.