ANNO 2021. Anouchka Balsing (70), jurylid ‘Sterren Op De Dansvloer’: “Godzijdank heb ik mijn gebouw voor corona kunnen verkopen”

TV Zit er ruis op de communica­tie of bedriegt Davy ‘zijn’ Hanne emotioneel in ‘Blind Getrouwd’?

29 maart De toekomst ziet er belabberd uit voor de ‘Blind Getrouwd’-koppels Veerle & Sven en Hanne & Davy. Dat het tussen de ‘oudjes’ allicht niks zal worden is al een paar weken duidelijk, en de vooruitblik naar volgende week belooft niet veel beterschap. Tussen Hanne & Davy gaat het dan weer van kwaad naar erger. Stilaan wordt duidelijk dat niet zozeer de ‘moeilijke communicatie’ van stotteraar Davy oorzaak van de ellende is, maar dat hij gewoon geen zin heeft in meer communicatie met ‘zijn’ Hanne. Bedriegt hij haar emotioneel? Gelukkig blijven Candice & Marijn voor peper en zout zorgen in deze ‘Blind Getrouwd’.