ANNO 2021. Anne Provoost schrijft het oorlogsverhaal van haar oma: “In vier jaar was ze geen cm gegroeid"

"Van hieruit zie ik bijna de boerderij waar mijn grootmoeder een deel van haar jeugd heeft doorgebracht en kan ik me het best een beeld vormen van haar bestaan en dat van talloze andere kinderen in de Groote Oorlog." Het leven van Anne Provoost speelt zich vandaag gedeeltelijk af in Wulveringem, een dorpje in het hart van de Westhoek. Hier schaaft en schrijft ze met een buitengewone zorgvuldigheid aan haar levenswerk. Oneindig veel boeken zijn er al over de Eerste Wereldoorlog verschenen, maar haar bijdrage spitst zich toe op een markante en onderbelichte voetnoot. De bal ging dertien jaar geleden aan het rollen toen ze voor het Canvas-programma 'Verloren Land' meer zicht kreeg op het wedervaren van haar oma in een Franse kinderkolonie tussen 1915 en 1919. "Sinds de dag van de uitzending heeft dat verhaal me niet meer losgelaten."