ANNO 2021. Actrice Sarah Vangeel: “Ik heb me door het beleid heel erg in de steek gelaten gevoeld”

Royalty Voormalig BBC-baas biedt excuses aan prins William aan (maar niet aan Harry): “Het spijt me vreselijk”

15 juni Voormalig BBC-baas Tony Hall (70) vindt het "spijtig" dat prins William (38) geraakt is door de uitkomst van het onderzoek naar het omstreden interview dat de BBC in 1995 met zijn moeder prinses Diana had. Dat zegt Hall in een gesprek met ITV.