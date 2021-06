ANNO 2021. Actrice Sarah Vangeel (40). “Ik heb me door het beleid heel erg in de steek gelaten gevoeld”

Royalty ‘Ongepaste’ gouden koets verdeelt Nederland: “Mag de koning er nu in rondrijden of niet?”

16 juni Nederland wordt verdeeld door een opzichtige gouden koets, een stukje erfgoed dat na vijf jaar restauratie eindelijk weer klaar is voor gebruik door koning Willem-Alexander. Het enige probleem is dat de Tweede Kamer het er niet over eens geraakt of men de koets wel opnieuw zou moéten gebruiken. Een van de panelen die op het voortuig is geschilderd, wordt immers gezien als ongepast.