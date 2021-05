ANNO 2021. Actrice Ingrid De Vos: “Mijn vader tien jaar kankervrij gehouden dankzij kruidenmengsel”

Celebrities Dave Grohl over het leven op de tourbus: “Kurt Cobain mocht niet met het busje rijden”

30 april Als er één man is die weet hoe het is om op tournee te gaan, dan is het Foo Fighters-frontman Dave Grohl (52) wel. Geen wonder dus dat hij er een documentaire over maakte, ‘What Drives Us’. In ‘The Hollywood Reporter’ blikt hij terug op het leven ‘on the road’ met Nirvana.