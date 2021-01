ANNO 2021. Actrice en gemeenteraadslid Mieke Bouve (59): “Even overwogen Jaaks ziekte onder ons te houden”

Mieke Bouve is geen spelletjesmens, toch ging ze de afgelopen weken met grote regelmaat op in Rummikub, een gezelschapsspel van bijna honderd jaar oud. "Ik kende het niet, maar dat komt misschien ook omdat ik absoluut geen talent heb voor rekenen en cijfers." Dankzij Rummikub denkt ze even aan niks. Ze trekt de vergelijking met het maken van een sopje om enkele borden en glazen in proper te maken. "Enkele ogenblikken met je handen in het water, ik merk nu weer hoe heilzaam dat is. Het duwt alledaagse problemen naar de achtergrond."