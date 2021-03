ANNO 2021. Acteur Luk De Koninck (68): "Mijn vrouw zegt: ‘Je trekt een pensioen, maar je bent niet met pensioen’"

Film Eddie Murphy over racisme in Hollywood: “Blanke mannen runnen de filmindu­strie”

3 maart Deze week verschijnt ‘Coming 2 America’, het vervolg op de komediefilm ‘Coming To America' uit 1988. Eddie Murphy (59) neemt opnieuw de hoofdrol op zich en grijpt de kans aan om zijn visie over racisme in Hollywood te delen. Zo verklapt hij dat hij door de filmstudio gedwongen werd om een blanke man in ‘Coming To America’ te casten.