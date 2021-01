ANNO 2021. Acteur en kersvers vader Gökhan Girginol (33): “Ik speelde op een indianenfluit tijdens de geboorte van mijn zoon”

Het is een stevige jongen die zijn naam helemaal waarmaakt: 4,070 kg en 53 cm." Vorige maand werd Gökhan Girginol vader. De acteur, die vandaag 33 wordt, is in de wolken over zijn zoon Aydin Khan - vrij vertaald: Verlichte Krijger. "Aydin is geboren in de nacht van Sinterklaas. Hij is net als ik een winterkind, benieuwd of hij evenveel van sneeuw zal houden. De bevalling vond plaats in Tienen, in geboortehuis Isis, de godin van de liefde, zorg en compassie. Ik was er de rust zelve."