ANNO 2020. Selahattin Koçak (51), revelatie van ‘De Slimste Mens’ in 2005: “Een leven zonder therapeut kan ik me niet voorstellen”

ShowbizzElke dag gaat ‘Het Laatste Nieuws’ op zoek naar hoe het leven van een Belg die ooit in de schijnwerpers stond er anno 2020 uitziet. Vandaag: Selahattin Koçak (51). Hij werd in 2000 de eerste schepen in Vlaanderen van Turkse origine, bleef schepen voor sp.a in Beringen tot 2012 en was in 2005 dé verrassing in ‘De Slimste Mens’. Hij verloor enkele jaren geleden zijn zoontje van zes maanden. “Er is niks ondernomen met onze en andere alarmsignalen.”