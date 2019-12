Annie Geeraerts enthousiast over nieuwe collega Karen Damen: “Ze is niet altijd even stipt, maar wel elke dag héél goed voorbereid” Redactie

31 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Een verblijf op de boot van Gert en James was haar niet gegund, maar voor de rest was 2019 ’n topjaar voor Annie Geeraerts (93). Haar rol in ‘Familie’ heeft weer wat meer om ’t lijf, het klikt prima met nieuwkomer Karen Damen, én ze heeft voor ’t eerst samen met vriend Paul kerst gevierd.

Tussen kerst en nieuw gaat de stekker er bij ‘Familie’ traditioneel uit. Annie Geeraerts heeft zelfs nog een extra week vrij en wordt pas op 7 januari terug op de set verwacht. “Ik heb meteen enkele dagen na elkaar opnamen”, zegt Annie. “Zo zet ik 2020 héél goed in. Ik ben trouwens erg content. Na enkele eerder magere jaren, is mijn rol in ­‘Familie’ weer wat ­belangrijker geworden”, vertelt Annie aan Dag Allemaal.

Aanwinst karen

Dat heeft veel te ­maken met die opvallende nieuwkomer in ­‘Familie’: Vanessa Mariën, gespeeld door Karen Damen (45). Zij werkt als verpleegster in het verzorgingstehuis waar Anna, Albert en Alfons verblijven, en krijgt een dragende rol in ‘Familie’. Net als ­Karen zelf is Vanessa een goedlachse vrouw met een grote mond, maar een klein hartje. Op de korte tijd dat ze nog maar op de set staat, maakte ze al indruk op Annie. “Karen is een heel fijne collega”, zegt Annie. “En op haar acteerwerk valt niks aan te merken.”

Ze heeft nochtans de reputatie wat nonchalant te zijn.

Ze is niet altijd even stipt, maar het is niet zo dat ze telkens te laat komt, hoor. Karen is erg aangenaam om mee te werken. Ze is aandachtig met haar job bezig en komt altijd goed voorbereid op de set. Karen beseft perfect wat van haar verwacht wordt.

Kende jij Karen al voor ze bij ‘Familie’ belandde?

Ja. Niet zo lang geleden namen we samen een spotje op voor Rode Neuzen Dag. En het klikte meteen tussen ons. Ah ja, die Karen is ik-weet-niet-hoe open en vriendelijk. Echt, zij is een prima aanwinst voor ‘Familie’.

Het was een vrij bewogen jaar voor jou. Dat je van VTM geen toestemming kreeg om naar ‘Gert Late Night’ te gaan, maakte je kwaad. Maar je stelde ook je nieuwe liefde Paul voor.

(knikt) Globaal gezien ­beschouw ik 2019 als erg ­geslaagd. Ik heb het inderdaad heel fijn met Paul. Maar het belangrijkste is dat het op m’n 93ste nog altijd prima gaat met mijn gezondheid.

Hoe waren de kerstdagen?

Heel fijn. Kerstavond vierde ik samen met Paul. Wij met ons tweetjes. Ik heb de hele dag in de keuken gestaan. Maar op oudjaar zorg ik gewoon voor de wijn. Da’s makkelijk, maar niet minder belangrijk. (lacht)