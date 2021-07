Annie Geeraerts - ‘de Bomma’ uit ‘Familie’ - is vijf jaar samen met Paul: “Lichamelijk komt er niet veel meer bij kijken”

TV RECENSIE. ‘Turner & Hooch’: “Ideaal als u slechteri­ken klissen door het tapijt op te tillen als amusement aanvaardt”

29 juli Een kuiszieke politieagent die een duo vormt met een hond met een abnormale kwijlbaard. De film ‘Turner & Hooch’ had voor Disney+ nog voldoende potentieel om er 32 jaar later ook een tv-reeks over te maken. Maar moet u deze zogenoemde ‘legacy sequel’ ook gezien hebben? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.