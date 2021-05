Annie en Wilfried ontmoetten seriemoordenaar Charles Sobhraj uit ‘The Serpent’: “We zijn nipt de dans ontsprongen”

ShowbizzOfficieel wordt hij verantwoordelijk geacht voor de dood van twaalf mensen, maar men neemt aan dat Charles Sobhraj (77) veel meer slachtoffers heeft gemaakt. De man, over wie op Netflix de boeiende reeks ‘The Serpent’ loopt, zit momenteel in de cel in Nepal en zal daar wellicht ook sterven. Twee landgenoten ontmoetten de psychopaat eind jaren 60 in Spanje en trokken een week met hem op. In dit interview vertellen ze exclusief hun relaas: “Al vanaf de eerste ontmoeting stond mijn veiligheidsradar in licht alarm.”