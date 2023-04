Annemie Struyf ziet hoe haar ‘Het Hoge Noorden’ ook scoort in Nederland: “Het verrast me niet helemaal”

Bij ons konden de twee seizoenen van ‘Het Hoge Noorden’ met gemiddeld 1.073.875 kijkers al rekenen op een flinke aanhang, maar daar komt in Nederland dus nog een half miljoen bij. Knap van Annemie Struyf, die het format met regisseur Kristel Waterloos helemaal bedacht en vormgaf.

“Het succes van ‘Het Hoge Noorden’ in Nederland verrast me niet helemaal, want onze eigen versie op Eén werd al massaal door de Nederlanders bekeken”, reageert de presentatice. “Op mijn sociale media was het overduidelijk: de respons uit Nederland was enorm, enthousiast en hartverwarmend. Kristel Waterloos en ik hebben het format helemaal zelf bedacht en vormgegeven. We hebben met de Nederlanders ook onze “keukengeheimen” gedeeld, tips en adviezen gegeven om hun eigen versie uit te werken. Dan doet het deugd om te merken dat ons format nu zo aanslaat bij de noorderburen. We zijn blij en trots dus. Zelf zijn we nu volop bezig met het uitwerken van onze derde reeks van Het Hoge Noorden. Beloofd: dat worden weer unieke, straffe en verrassende verhalen.”

Volledig scherm Kristel Waterloos en Annemie Struyf © © VRT

Inspireren en ontspannen

In ‘Het Hoge Noorden’ trekt Annemie Struyf (in de Vlaamse versie) door Noorwegen, op bezoek bij landgenoten die in het Hoge Noorden een nieuw leven willen beginnen. Dat verhuizen loopt niet altijd van een leien dakje. Want emigreren naar een wondermooi, maar heftig land als Noorwegen is sowieso geen makkelijke opdracht. Maar het soort avontuur slaat aan, ook in Nederland.

“Ruim 1,5 miljoen Nederlanders kijken wekelijks naar Het Hoge Noorden, vakkundig gepresenteerd door Dionne Stax”, vertelt Jan Slagter, directeur van seniorenzender Omroep MAX in Nederland. “Het is een programma met aandacht voor stellen en gezinnen die kiezen voor een nieuw bestaan in de prachtige natuur, ver weg van onze hectische maatschappij. Zij leven een leven waar veel mensen geregeld naar verlangen of – in elk geval – bewondering voor hebben. Het Hoge Noorden inspireert, vermaakt én ontspant.”

Net als met haar succesvolle reportagereeksen in Frankrijk en Spanje geeft Annemie met ‘Het Hoge Noorden’ een verrassende en hartverwarmende inkijk in de diepgewortelde cultuur en het adembenemende natuurschoon van de Noren. Op Eén waren er al twee succesvolle seizoenen te zien, Struyf werkt momenteel aan het derde seizoen van de reeks.