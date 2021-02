Annemie Struyf wordt oma: “Ik kan mij niets mooiers voorstellen dan een kleinkind”

Celebrities Anya Tay­lor-Joy geeft de hoop op een tweede seizoen van ‘The Queen’s Gambit’ niet op

8 februari Netflix heeft nog geen uitspraken gedaan over een mogelijk tweede seizoen van ‘The Queen’s Gambit’, maar Anya Taylor-Joy (24), die de hoofdrol speelt in de serie, ziet een vervolg volledig zitten. Dat vertelde de actrice al in een eerder interview en in een recent gesprek met het Amerikaanse Deadline had ze het alvast over haar ideeën voor haar personage Beth.