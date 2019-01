Annemie Struyf plant nu al opvolger voor ‘Eviva España’ en zoekt Vlamingen die naar het hoge noorden trekken TK

23 januari 2019

07u05

Bron: NB 0 Showbizz Eerst was er ‘La Vie En Rose’, waarin Annemie Struyf Vlamingen in Frankrijk opzocht. Momenteel loopt ‘Eviva España’ op de buis, waarin landgenoten die verhuisden naar Spaanse oorden aan bod komen. En er staat ook al een derde reeks op de planning, die zich zal focussen op Noorwegen en Zweden.

Momenteel werkt Annemie nog volop aan de laatste afleveringen van ‘Eviva España’, maar ze bereidt ook al naarstig een volgende reeks voor, die naar het hoge noorden trekt. Ze is daarvoor overigens nog steeds op zoek naar Vlamingen die dit jaar nog richting Noorwegen of Zweden trekken. “Ik heb al heel wat goeie verhalen van Vlamingen die naar Zweden of Noorwegen verhuisd zijn”, aldus Struyf in het Nieuwsblad. “Maar ik zoek nog altijd mensen die dit jaar nog vertrekken. Aan de reacties op ‘Eviva España’ merk ik dat verhalen ook goed werken wanneer ze in Vlaanderen beginnen en je de mensen letterlijk ziet vertrekken.”

Met een noordelijke bestemming slaat Annemie een nieuwe weg in. “Ik vind het fijn eens iets totaal anders te doen. Ik stel vast dat het hoge noorden erg populair is, vooral bij jongere mensen die bewust de extreme omstandigheden opzoeken, ook de koude en de duisternis. Onderschat het niet: het kan er echt heel koud zijn en maandenlang donker. Toch trekken jonge koppels erheen en krijgen daar kinderen. Voor ons wordt het ook een hele uitdaging om daar opnames te maken, want in de winter kan het tot dertig graden onder nul gaan.”