Annemie Struyf over relatiebreuk na 40 jaar: “Ik heb mezelf een jaar gegeven om uit die put te klauteren”

ShowbizzAnnemie Struyf (59) zag haar relatie na maar liefst 40 jaar in elkaar vallen. Daarover vertelt ze openhartig in Humo.

“Ik was gevloerd. Een lange, stabiele relatie van veertig jaar in elkaar zien storten, is niet niks”, klinkt het. “Ik heb mezelf een jaar gegeven om uit die put te klauteren. Ik ken mensen die na twintig jaar nog altijd kwaad zijn op hun ex en in elk gesprek met hun kinderen foeteren op hem. Zo wil ik niet leven. De eerste dagen lag ik uitgeteld in bed. Natúúrlijk wilde ik liever onder mijn donsdeken blijven liggen en de koffie laten aanrukken, maar na drie dagen voelde ik mijn spieren al verdwijnen en heb ik mezelf tot de orde geroepen: ik moest eruit. En na dat jaar was ik er klaar mee.”

“Als je een relatie als een evidentie gaat beschouwen, dan loopt het fout. Achteraf denk ik dat dat met ons is gebeurd: we waren op den duur zo zeker van elkaar. Ik denk dat het tussen ons, om het met die stomme uitdrukking te zeggen, óp was. Maar ik weiger mijn huwelijk als mislukt te zien. Hoeveel koppels blijven nog veertig jaar bij elkaar? Nu ik er met een paar jaar afstand op kan terugkijken, voel ik alleen maar mildheid.”

Op dit moment heeft ze het geluk gevonden bij iemand anders. “Het is uitgedraaid op het mooist denkbare scenario: mijn nieuwe lief verscheen op mijn pad, zonder dat ik naar hem had lopen zoeken. Aan kleine dingen voel ik dat we uit hetzelfde tijdsgewricht komen: onze emoties over het pensioen van Martine Tanghe, bijvoorbeeld. Of als ik vertel hoe ik vroeger in Leuven vaak stond te wachten aan een telefoonhokje, dan kijken mijn kinderen alsof ik uit de prehistorie kom, maar hij begrijpt me.”