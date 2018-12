Annemie Struyf is opnieuw verliefd: “Verliefd zijn op je 57ste, is nog veel intenser dan op je 17de” DBJ

24 december 2018

14u26

Bron: De Morgen 4 Showbizz Presentatrice Annemie Struyf (57) heeft opnieuw een lief. In 2016 gingen zij en haar partner uit elkaar na een relatie van 32 jaar, maar nu is ze opnieuw dolgelukkig met een nieuwe man. “Met twee is gewoon leuker dan alleen”, zegt ze in De Morgen.

“Verliefd zijn op je 57ste, dat is nog veel intenser dan op je 17de”, vertelt de presentatrice. “Iedereen wordt verliefd op 17, en is het niet de goeie, dan komt er wel een volgende. Als je op je 57ste de liefde ontmoet, probeer je die veel meer te koesteren. Ik heb dus het gevoel dat ik aan het begin van een nieuw leven sta. Ik ben gezond en energiek en wil nog zoveel. We moeten nog ontdekken hoe we onze liefde vorm gaan geven. De toekomst ligt dus nog helemaal open.”

Wie de gelukkige precies is, geeft Annemie Struyf niet weg maar het gaat wel om een leeftijdsgenoot. “Dat is fijn, want je hebt dezelfde referenties, je bent in hetzelfde tijdsgewricht opgegroeid, met dezelfde muziek. Die herkenbaarheid vind ik bijzonder aangenaam. We zitten in dezelfde levensfase. Als hij 15 jaar ouder was, zat ik met een oude man. Dat zou een heel andere dynamiek geven. Als hij 15 jaar jonger was, zou ik me als vrouw snel heel oud beginnen voelen. Dus nee, dezelfde leeftijd vind ik best comfortabel.”

De nieuwe relatie is onverhoopt, vertelt het tv-gezicht. Ze had niet gedacht dat het liefdesgeluk nog haar pad zou kruisen. “Ik had niet durven hopen om na mijn scheiding opnieuw de liefde te vinden. Ik wilde heel realistisch zijn, omdat ik rond mij veel vrouwen van mijn leeftijd zie die gescheiden zijn en alleen blijven. En veel mannen van mijn leeftijd die een relatie beginnen met een jongere vrouw. Is het realistisch om op je 57ste te hopen dat je nog de liefde met hoofdletter ontmoet? Ik durfde dat niet. Neen, neen. Want als je dat hoopt, dan komt het niet en word je heel ongelukkig. Ik wilde vooral op een positieve manier alleen kunnen zijn en heb ontdekt dat ik dat kan, dat geeft mij een geruststelling. Maar nu moet ik toch zeggen: met twee is gewoon leuker dan alleen!”