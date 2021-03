Annemie Struyf en zwangere dochter Josefien over hun band: “Ik geniet nog te veel van mijn vrijheid om fulltime ‘mamy’ te gaan spelen”

Annemie

“Een dochter die zwanger is, dat is heel speciaal voor een moeder. Dat kind is uit jouw lichaam gekomen en in dat lichaam zit een nieuwe baby. Het doet je nadenken over hoe het leven voorbijraast. Is het echt al 28 jaar geleden? De dag dat je dochter vertelt dat ze zwanger is, schuif je op. Er komt een generatie bij, je zult plaats moeten maken. Dat is keitof, en dat is ook: ouder worden.