Exclusief voor abonnees Annemie Struyf en Lieve Blancquaert kennen elkaar door en door: “Samen een programma maken? Het scherm is te klein voor ons twee” Redactie

21 april 2020

14u00

Bron: Story 0 Showbizz Al meer dan twintig jaar zijn fotografe Lieve Blancquaert (56) en journaliste Annemie Struyf (59) bevriend. En hun gedeelde interesse in onze maatschappij blijkt sterker dan hun angst voor corona. Daarom maakte Annemie een special van ‘Eviva España’ en trok Lieve met haar fototoestel naar het Gentse universitair ziekenhuis. Het leverde twee keer een hoopgevend resultaat op, zo vertellen ze tijdens een uniek dubbelinterview met Story.

De redactie van Weekend Knack vormde het decor voor de eerste ontmoeting tussen Lieve Blancquaert en Annemie Struyf. Eénentwintig jaar geleden is het intussen, en Lieve is nog steeds een gepassioneerd fotograaf, Annemie nog altijd een ontwapenend charmante journaliste. De samenwerking van toen is vandaag een hechte vriendschap. Hun eerste stappen in de televisiewereld hebben ze samen gezet, met de rubriek Meisjes van veertig in ‘De laatste show’ op Eén, en ze brachten als duo ook heel wat boeken uit. De laatste jaren zijn ze zich meer op hun eigen projecten gaan focussen, maar die staan momenteel on hold door de coronacrisis. Annemie zag de opnames van haar nieuwe programma over Belgen in het Hoge Noorden uitgesteld, en ook Lieves lezingen rond haar ‘Circle of Life’-cyclus zijn voorlopig geannuleerd. Maar allebei lieten ze zich van hun meest creatieve en flexibele kant zien.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen