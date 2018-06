Annemie Peeters is al 8 jaar samen met columnist Koen Meulenaere SD

08 juni 2018

11u34 0 Showbizz Radiopresentatrice Annemie Peeters (58) deed deze ochtend een verrassende onthulling op Radio 1. Peeters was er zelf te gast in haar allerlaatste 'De Bende' en vertelde dat ze al acht jaar samen is met columnist Koen Meulenaere (60).

"Dat is nieuws", zei presentator Bruno Wynendaele. "Ja, het is nooit eerder gevraagd", antwoordde Annemie Peeters. De twee hebben een LAT-relatie. Annemie heeft haar woonst in Antwerpen en woont deels bij Meulenaere in Haacht. Koen Meulenaere schrijft voor De Tijd. Daar deed hij zijn intrede met een serie columns genaamd 'Kaaiman', een dagelijkse karikatuur van de werkelijkheid.

Vandaag neemt Annemie Peeters afscheid van ‘De Bende van Annemie’, het radioprogramma waarin ze vier jaar lang één gast interviewde, die je doorheen het interview op een heel andere manier leerde kennen. In de laatste uitzending worden de rollen omgekeerd en wordt ze zelf geïnterviewd door Bruno Wyndaele.

Peeters blijft aan de slag bij Radio 1, waar ze aan nieuwe formats zal werken. In september neemt Sofie Lemaire het tijdsblok van 10 tot 12 over.