Annemie Peeters is al 8 jaar samen met columnist Koen Meulenaere en haar zoon zorgde ongewild ooit voor terreuralarm

08 juni 2018

00u26 0 Showbizz Radiopresentatrice Annemie Peeters (58) heeft deze ochtend een verrassende onthulling gedaan op Radio 1. Peeters was er zelf te gast in haar allerlaatste 'De Bende' en vertelde dat ze al acht jaar samen is met columnist Koen Meulenaere (60).

"Dat is nieuws", zei presentator Bruno Wynendaele. "Ja, het is nooit eerder gevraagd", antwoordde Annemie Peeters. De twee hebben een LAT-relatie. Annemie heeft haar woonst in Antwerpen en woont deels bij Meulenaere in Haacht. Koen Meulenaere schrijft voor De Tijd. Daar deed hij zijn intrede met een serie columns genaamd 'Kaaiman', een dagelijkse karikatuur van de werkelijkheid.

Urban legend als schoolopdracht

Peeters wou nog wel meer opvallends kwijt. Zo zorgde haar zoon Nathan als vijftienjarige ongewild ooit voor terreuralarm in Antwerpen. De presentatrice haalde de al dan niet vervalste F-16-mails waarmee sp.a-voorzitter John Crombez (sp.a) kwam aandraven aan, om het incident te kaderen.

Haar zoon Nathan kreeg jaren geleden in de lessen Nederlands van zijn lerares de opdracht om een stadsverhaal, een urban legend (ook broodjeaapverhaal genoemd) te verzinnen. En dat niet alleen, het moest zo overtuigend zijn dat de leerkracht hetzelf zou geloven. Nathan voerde de taak uit .. met verregaande gevolgen.

Met de hulp van een vriend slaagde hij "door wat gehack" een e-mail te versturen met het adres van de Stad Antwerpen. De lerares die de mail als enige ontving, kreeg te lezen dat de politie waarschuwde voor mogelijke terreur op een buurtfeest waar de lerares aanwezig zou zijn.

Nathan en zijn vriend plakten de logo's van de stad en de politie in de mail om de geloofwaardigheid te verhogen. Op Wikipedia vonden ze bedreigende lectuur die ze ook in de mail zetten. De mail zag er verdacht echt uit. Enkel de persoonlijke aanspreking, was wat ongewoon.

Minderjarig

De geschrokken lerares stuurde de mail door naar de politie, die meteen een groots onderzoek startte. Alle Antwerpse politieploegen werden gealarmeerd. De speurders kwamen al snel bij Nathan terecht. Hij en zijn maat werden op school uitvoerig ondervraagd en moesten de politie tonen hoe ze te werk waren geweest. Wegens zijn minderjarigheid ontliep Nathan vervolging. Of de lerares hem een tien dan wel een nul gaf voor de schoolopdracht, is niet geweten.

Vandaag nam Peeters afscheid van ‘De Bende van Annemie’, het radioprogramma waarin ze vier jaar lang een gast interviewde, die je doorheen het interview op een heel andere manier leerde kennen. In de laatste uitzending werden de rollen omgekeerd en werd ze zelf geïnterviewd door Bruno Wyndaele. Peeters blijft aan de slag bij Radio 1, waar ze aan nieuwe formats zal werken. In september neemt Sofie Lemaire het tijdsblok van 10 tot 12 over.

