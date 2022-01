Annelies uit ‘De vuilste jobs van Vlaanderen’ ontdekte per toeval dat ze borstkanker had: “Die val heeft mijn leven gered”

Annelies kwam op het werk ten val. Doordat ze achteraf wat pijn had in haar borst, besloot ze om naar de dokter te gaan. “Hij dacht eerst dat de zwelling in mijn borst door mijn val kwam, maar ze hebben toch een onderzoek gedaan.” Annelies bleek een tumor te hebben. “Een week later was mijn borst eraf en zes maanden later zeiden ze me dat ik in mijn andere borst ook een tumor kon krijgen. Ze hebben die er dan ook maar afgehaald voor de zekerheid. Als ze het een paar weken later ontdekt hadden, was het waarschijnlijk uitgezaaid.”