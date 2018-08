Annelies Törös ging van Miss België naar succesvol model: "Ik kan er goed van leven" TK

18 augustus 2018

09u17

Bron: Het Nieuwsblad 0 Showbizz Niet alle Miss Belgiës slagen erin om hun overwinning in een echte carrière te veranderen, maar Annelies Törös is een uitzondering. De miss uit 2015 is nu een succesvol model.

Ze kan ook goed leven van die job: "Ik ben er na mijn missenjaar in geslaagd veel opdrachtgevers aan boord te houden, zoals modezaak Bobo. En ik ben cliënt bij het Brusselse modellenbureau Models Office", vertelt ze in Het Nieuwsblad. "Het is soms hard werken, maar als je op mooie plekken komt – zoals onlangs, op het Griekse eiland Santorini – maakt dat veel goed."

Törös legt echter niet al haar eieren in hetzelfde mandje; ze studeert nog altijd communicatiemanagment. "Om een diploma achter de hand te hebben, maar vooral: om wat structuur aan mijn leven te geven. Want dat is soms nodig."

🔫🔫🔫 @wecandancefest #acidcowboys Een foto die is geplaatst door null (@anneliestoros) op 13 aug 2018 om 13:05 CEST

Summer sparkle 🌙 @rebelliousfashion Een foto die is geplaatst door null (@anneliestoros) op 26 jul 2018 om 23:44 CEST