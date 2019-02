Annelies, de vriendin van acteur Eric Kerremans, kickte af van haar drankverslaving: “Als Eric mijn glas wilde afpakken, gooide ik het in z’n gezicht” Erik Segers

18 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Het voelt alsof je rem kapot is. Je blijft maar drinken. Alcoholverslaving is een ziekte waar je nooit van geneest.” Annelies Frans (42) pakte haar probleem aan en kickte in twee maanden af in Zuid-Afrika. Dankzij de therapie, haar wilskracht én de steun van haar vriend Eric Kerremans (61), vooral bekend als ‘Familie’-slechterik Xavier Latour.

In de tweede reeks van ‘Bargoens’, vanaf 19 februari op Eén, gaat Eric Goens onder meer op bezoek in een ontwenningskliniek in Zuid-Afrika. Een Vlaamse dame is er in rehab: Annelies Frans, de vriendin van acteur Eric Kerremans.

Vogel voor de kat

Inmiddels zijn we negen maanden verder. Dag Allemaal praat met Annelies en Eric in een café in Sint-Katelijne-Waver. Eric bestelt een Duvel. Da’s geen probleem meer nu Annelies verlost is van de drankduivel.

“Je hebt dat ginder supergoed gedaan, schat”, zegt Eric trots terwijl hij haar een kus geeft. “Mijn grote kracht is Eric geweest”, voegt Annelies toe. “Hij is altijd in mij blijven geloven, ook toen veel mensen dachten dat ik een vogel voor de kat was. Als Eric de hoop had opgegeven, was het ook voor mij einde verhaal geweest.”

Maar in Zuid-Afrika stond je er uiteindelijk wel alleen voor, want Eric mocht niet mee.

Annelies: Klopt. Ik had daar weinig contact met de buitenwereld. Maar ik werd wel 24 uur per dag begeleid. Voor Eric, die alleen thuis achterbleef, was het niet gemakkelijk.

Eric: Het viel me zwaar om m’n vriendin twee maanden te moeten missen. Maar ik wist dat het voor haar nog veel zwaarder was. En gelukkig mochten we wel af en toe bellen. Al na een paar weken voelde ik dat ze op een andere manier over haar probleem sprak, dat ze er niet meer van wilde wegvluchten maar het echt wilde aanpakken.

Annelies: Die gesprekken met Eric vond ik zó fijn. Het deed me deugd te horen dat hij zoveel vertrouwen in mij had.

Intussen ben je zeven maanden terug. Hoe gaat het nu met je?

