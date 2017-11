Annelies Beck wint Grote Prijs Jan Wauters TDS

23u09

Bron: VRT 0 VRT Showbizz VRT-journaliste Annelies Beck wint de Grote Prijs Jan Wauters. Met die prijs wordt een mediapersoonlijkheid bekroond "die excelleert in het gebruik van het Nederlands en van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit".

Annelies Beck was de favoriete van de jury. Ze omschreven haar als “een vakvrouw met een uitstekende taalvaardigheid, bijtend als het moet, maar altijd hoffelijk.”

Eigentijdse Alice in Wonderland

"Als een eigentijdse Alice in Wonderland gaat Annelies de confrontatie aan met een resem figuren van diverse pluimage, ieder met z’n eigen logica, van geleerde prof tot professionele windmaker", motiveerde de jury. "Gedreven door eerlijke nieuwsgierigheid en blijvende verwondering, is ze altijd op zoek naar de waarheid en de waarde van fake en ander nieuws - en het verschil daartussen."

De Grote Prijs Jan Wauters werd vanavond - woensdag - uitgereikt tijdens het VRT-taalfeest REYERSTaal in De Somer, in de Rector P. De Somer-aula in Leuven. Met de prijs wil de openbare omroep de nagedachtenis aan een van haar grootste taalvirtuozen, sportverslaggever Jan Wauters, levend houden.

Publieksprijs

Radio 2-presentatrice Britt Van Marsenille mocht de Publieksprijs in ontvangst nemen. Voor de tweede Publieksprijs Jan Wauters werden meer dan 6000 stemmen uitgebracht. Een op de drie stemmers ging naar Van Marsenille. De jury was lovend: “Britt is een spontane, vlotte prater met veel empathie en engagement.”

De jury van de Grote Prijs Jan Wauters werd voorgezeten door Thérèse Wauters, de weduwe van Jan. De andere genomineerden waren Merijn Casteleyn (VTM), Sander De Keere (Klara), Ayco Duyster (Radio 1), Otto-Jan Ham (Canvas en VIER) Aster Nzeyimana (MNM en Sporza), Elke Pattyn (VTM), Marc Van de Looverbosch (VRT) en Peter Van de Veire (MNM en Eén)