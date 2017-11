Annelien Coorevits zegt 'ja' tegen Olivier Deschacht: "Gewacht tot de kindjes oud genoeg waren" Stijn Van Hove & Eddy Soetaert | TDS

Ze hebben tien jaar gewacht, maar Annelien Coorevits (30) en Olivier Deschacht (36) gaan voortaan door het leven als man en vrouw. De voormalige Miss België en de topvoetballer huwden in het allergrootste geheim en in zeer intieme kring met beide kindjes op hun schoot.

Terwijl alle ogen gericht waren op de Rode Duivels die dag aantraden tegen Mexico, beleefde uitgerekend een andere topvoetballer de dag van zijn leven. Op 10 november en na een relatie van 10 jaar en zes maanden, weerklonk in Destelbergen eindelijk het ja-woord tussen Annelien Coorevits en Olivier Deschacht. De twee wilden duidelijk geen ruchtbaarheid geven aan het huwelijk en hielden de ceremonie daarom bijzonder bescheiden. Enkel in het gezelschap van familie en getuigen en zonder veel uiterlijke sier in het gemeentehuis van hun woonplaats Destelbergen.

Wachten op hét moment

Dat de twee al lang droomden van een huwelijk, lieten ze niet na zelf te vertellen. Dat het er net nu van gekomen is, hoeft eveneens te verwonderen. Annelien verklaarde eerder al te willen wachten tot haar kinderen oud genoeg waren om ‘die speciale dag’ bewust te ervaren. Voor dochter Elena mocht het huwelijk dus wel vroeger komen. Zij is al 6. Maar met de komst van broertje Luis (met accent op de i) in 2015, moesten de plannen weer even de kast in. Nu ook hij 2,5 jaar is en papa een voetbalvrij weekend beleefde, leek het ideale moment dus aangebroken. Dat de kindjes een centrale rol kregen tijdens de dienst, verklapte een loslippige getuige ons. “Elena en Luis zaten bij hun pa en ma op de schoot tijdens het officiële gedeelte,” klinkt het. “Alles verliep verder in heel intieme kring.”

Trouwen voor de kerk?

Van een kerkelijk huwelijk is momenteel nog geen sprake. Al drukte Annelien zich daar vroeger al eens over uit. “Ik zou graag voor de kerk trouwen, maar dan liefst in een klein gezelschap," aldus de presentatrice. “Maar ik weet dat dat bij ons niet echt mogelijk zal zijn." Op een ander moment zag ze het dan weer allemaal wat grootser. “Als ik trouw, dan met toeters en bellen! Dat moment mag speciaal zijn. Vooral omdat ik nadien eindelijk wil kunnen zeggen: ‘Dit is mijn man!’."