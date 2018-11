Annelien Coorevits zat tijdens relatie met Olivier Deschacht op Tinder: “Ik wou weten wat het was” KD

15 november 2018

13u53

Bron: Studio Brussel 0 Showbizz Waar praten beste vriendinnen écht over? In een nieuwe reeks van ‘GIRLS TALK’, laat Studio Brussel enkele van de grappigste vrouwen van het land en hun beste vriendin aan het woord. Vandaag hebben de dames het over Tinder. En daar verklapt Annelien Coorevits onbedoeld dat ze tijdens haar relatie met Olivier Deschacht op Tinder zat. “Ik wou weten wat het was.”

Annelien vertelt niet letterlijk dat haar tijd op Tinder tijdens haar relatie plaatsvond. Maar het valt wel makkelijk te bewijzen. De twee zijn namelijk samen sinds 2007, maar de app werd pas in 2012 gelanceerd. “Ik heb me aangemeld omdat ik wou weten wat het was”, verdedigt Annelien. “Maar ik swipete steeds naar de verkeerde kant.” Het resultaat leek wat op de job van manlief. “Match! Match! Match!”

De zus van Annelien, Stephanie, zoekt op Tinder wél echt naar een man. Maar volgens Annelien is ze veel te kieskeurig. “Dat is niet waar, ik wil gewoon dat hij grappig is en ietwat slim. Dat is toch geen onmogelijke missie?”, zegt Stephanie.