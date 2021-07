Annelien Coorevits vond Miss België zijn niet altijd tof: “Ik wilde naar mijn ouders, maar ze staken mij in een bad met een kroon op mijn kop”

“Toen ze mij uitriepen als winnaar kon ik alleen denken: oké tof, en nu wil ik van dit podium af. Ik wou gewoon naar mijn vader en moeder”, vertelt Annelien in ‘Cafépraat’, een podcast van het Nieuwsblad. “Ik dacht: laat ons eentje drinken en we zijn weer weg. Maar niets was minder waar. Toen begon de hectiek. Dan staken ze mij daar in een bad met een kroon op mijn kop. Ik moest erg veel interviews doen. Ineens was ik publiek bezit, en ik vond dat niet zo tof. Het werd een jaar van 365 dagen per jaar werken.”