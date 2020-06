Annelien Coorevits over breuk met Olivier Deschacht: “Ik heb het nog geen plaats kunnen geven” BDB

06 juni 2020

09u09

Bron: NB 1 Showbizz Ook al is ze zelf heel huiselijk ingesteld, toch kreeg het ‘huisje-boompje-kindje’-ideaalbeeld van Annelien Coorevits (33) een serieuze deuk sinds haar breuk met Olivier Deschacht (39) vorig jaar. “Ik kan het allemaal nog niet rijmen”, vertelt de presentatrice in Het Nieuwsblad.

Na een relatie van twaalf jaar, waarvan ruim anderhalf jaar getrouwd, gingen Annelien Coorevits en Olivier Deschacht in de zomer van vorig jaar uit elkaar. In Het Nieuwsblad geeft de presentatrice toe dat ze de breuk nog geen plaats heeft kunnen geven. “En dat zal wellicht nog even duren”, vervolgt ze. “Voor mij is dat een moeilijke, juist omdat ik zo huiselijk ben ingesteld. Dat gezin, die huiselijkheid, dat zorgen voor, die dingen zijn heel belangrijk voor mij. Ik heb dat ook altijd met veel liefde gedaan. Ook al betekende het dat ik veel aan de kant heb moeten zetten, want ik was een jaar of twintig toen ik Olivier leerde kennen.”

Coorevits geeft in het interview toe dat ze nooit geloofd heeft in de eeuwige liefde. “Je weet nooit wat er kan gebeuren. Voor de kinderen moet je in elk geval niet samenblijven, vind ik, als het niet meer gaat. Het allermoeilijkste vind ik om je de vraag te stellen: wanneer is het op? Wanneer is het genoeg en moet je stoppen met kansen te geven? Je zult je altijd schuldig voelen, aan beide kanten. Had ik het niet toch nog een kans moeten geven? Maar ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Ik weet gewoon dat ik nog niet sta waar ik had willen staan.”