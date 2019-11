Annelien Coorevits is breuk met Olivier Deschacht nog volop aan het verwerken: “Ik kan me niet inbeelden dat er iemand anders komt” SDE

10 november 2019

14u14

Bron: Radio 2 3 Showbizz Annelien Coorevits (32) was zondag te gast in het programma ‘De Rotonde’ op Radio 2. De voormalige Miss België en presentatrice toonde zich er bijzonder openhartig over de breuk met voetballer Olivier Deschacht (38). Het koppel ging deze zomer na veertien jaar uit elkaar, en dat zindert duidelijk nog na.

Het nieuws kwam deze zomer als een donderslag bij heldere hemel: Annelien Coorevits en Olivier Deschacht gingen uit elkaar. Na een relatie van 14 jaar en een vrij recent huwelijk, in november 2017. Een sprookjeshuwelijk, en daar droomde Annelien ook van, vertelt ze in ‘De Rotonde’. “Ik ben behoorlijk romantisch ingesteld. Als jonge meisjes mochten mijn zussen en ik niet zo vaak uitgaan en dus keken we heel veel naar films, Disneyfilms”, bekent de voormalige Miss België. “Daar zie je dat sprookjesachtige beeld van de prins op het witte paard. Ik heb daar altijd wel een beetje van gedroomd. En trouwen, daar keek ik echt naar uit. Onze trouwdag was echt de mooiste dag van mijn leven, oprecht, na de geboorte van mijn kinderen.”

Ouderwets

Haar visie op de liefde is ouderwets, zegt ze zelf. “Als ik oudere mensen hand in hand op straat zie lopen, word ik overspoeld door een heel warm gevoel en denk ik: ‘Zo wil ik ook worden’. Ik heb dat ook altijd voor ogen gehad. Als je kiest voor iemand, dan moet je ervoor gaan. Het is nu anders uitgedraaid.” Annelien vervolgt: “De beslissing om uit elkaar te gaan is ook niet op één, twee, drie genomen. Het is wikken en wegen, veel praten ook. Want ik had echt nooit gedacht dat we in deze positie zouden zitten. Maar er gebeuren dingen. Je wordt ouder en beseft dat je jezelf niet mag verloochenen, niet mag verliezen. In een gezonde relatie sta je alle twee naast elkaar en je vult elkaar perfect aan. Dat deden wij ook. Maar door het leven gebeuren er dingen en groei je uit elkaar.”

Belangrijk

Toch is Olivier nog altijd erg belangrijk voor haar, geeft ze toe. “Ik zie ons nog altijd als een gezin. Ik ben heel beschermend, ook nu nog, tegenover hem. Het is nog altijd de papa van mijn kinderen en ik zie hem nog altijd graag. Dat gaat nooit veranderen. Hij blijft één van de belangrijkste mannen van mijn leven. We komen nog altijd goed overeen en ik kan alleen maar hopen dat dat zo blijft.”

De toekomst blijft echter onzeker voor de presentatrice. “Ik zit in een donkere kamer", geeft ze toe. “Het is even afwachten wat de toekomst brengt.” En ook: “Ik kan mij niet inbeelden dat er iemand anders komt. Ik kan mij dat oprecht niet inbeelden.”