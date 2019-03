Annelien Coorevits heeft geen goede herinneringen aan Miss Universe: “Wat ze toen in de krant schreven, heeft me zwaar geraakt” TK

25 maart 2019

12u06

Bron: De Morgen 2 Showbizz Het gaat Annelien Coorevits (32) voor de wind: ze is iedere vrijdag op de beeldbuis te zien als presentatrice van ‘Temptation Island’, is al meer dan tien jaar gelukkig samen met haar man Olivier en heeft twee schatten van kinderen. “Ik voel me goed in mijn vel”, vertelde ze afgelopen weekend in De Morgen. Al was dat niet altijd zo: aan haar Miss Universe-verkiezing heeft ze allerminst goede herinneringen overgehouden.

In 2007 nam Annelien, die toen Miss België was, deel aan de Miss Universe-verkiezing in Mexico City. En dat was een stuk minder leuk dan het klinkt: “Toen we met alle deelneemsters een maand lang op hotel zaten voor de verkiezing van Miss ­Universe, zaten we met zo’n honderd meisjes samen op één grote etage die we niet mochten verlaten. Er was één meetingruimte waar we eens konden babbelen, maar voor de rest moesten we de hele tijd op ons kamer doorbrengen. En wat doe je als je je ­verveelt? Je begint te eten. Enfin, ik toch. Dus ik verdikte. Tot ik op een dag te horen kreeg dat er in de krant een megagroepsfoto verschenen was met daaronder een stuk: ‘Onze miss laat het een beetje hangen’. De journalist van dat artikel zou ik eens willen vragen: besef jij wel hoe schadelijk zulke woorden zijn?”

“Ik ben een sterke persoonlijkheid, maar dat heeft mij toen heel zwaar geraakt. Mocht ik een meisje boordevol complexen geweest zijn, een meisje dat slecht in haar vel zat, was dit een doodslag geweest. Je zit in een hotel met allemaal meisjes die op hun negentiende de perfectie zelf zijn. In Venezuela en Colombia bestaan er scholen om meisjes vanaf acht jaar oud te drillen om Miss ­Universe te worden. Op hun negentiende zijn ze al helemaal omgebouwd. Zij aten ook helemaal niet. Ze vonden het abnormaal dat ik wel ontbijt nam. Ik voelde mij daar helemaal niet thuis. Ik voelde mij bij wijze van spreken een boerin tussen hen. Als je een maand in zo’n omgeving zit, begin je heel hard te twijfelen aan jezelf. Mijn zus zegt nog altijd dat ik complexen ben gaan krijgen door die reis en dat is wel een beetje zo. Gelukkig zit ik nu veel beter in mijn vel dan toen.”

Lees het hele interview met Annelien Coorevits in De Morgen.