Annelien Coorevits haalt herinneringen op aan haar jaar als Miss België: “Darline heeft mijn ouders gebeld om te zeggen dat ze me zou ontslaan” KDL

15 januari 2019

14u50

Bron: Krant van West-Vlaanderen 0 Showbizz Annelien Coorevits (32) werd in 2007 tot Miss België gekroond. Hoewel de blondine geen spijt heeft van haar deelname aan de missverkiezing, doet ze toch wel enkele pittige uitspraken over haar jaar als Miss België, hoe de verkiezing nu verloopt en hoe ze de show zou kunnen opwaarderen.

Naar aanleiding van de uitreiking van Miss België 2019, die afgelopen weekend plaatsvond, zat Annelien even samen met collega’s Cilou Annys (27, Miss België 2010), Justine De Jonckheere (26, Miss België 2011) en Romanie Schotte (21, Miss België 2017) voor een tasje koffie en een interview met Krant van West-Vlaanderen. En daarin neemt Annelien geen blad voor de mond.

Prijs bepalen

Wanneer de dames het hebben over wat ze één van de moeilijkste zaken vonden aan Miss België-af zijn, komen ze al snel op een gemeenschappelijke ergernis: bepalen hoeveel geld ze kunnen vragen voor een opdracht als presentatrice of model. “Dat was het moeilijkste ooit”, vertelt Annelien in de krant, en aan haar collega’s. “Jullie zijn daar amicaler in, kunnen daar over babbelen. Ik kreeg van mijn generatiegenoten telkens het antwoord: ‘Ja, Annelien, iedereen moet dat een beetje voor zichzelf bepalen’. Wat was ik daar mee?”.

De vrouw van voetballer Olivier Deschacht vindt ook dat er een groot verschil is tussen Miss België zijn in haar tijd en nu. Vooral als het op werken aankomt. “In mijn jaar heb ik 365 dagen moeten werken. Er was geen enkele dag, zelfs Kerstmis of Nieuwjaar, dat ik geen opdracht had. Dat was met mijn autootje van Pier naar Pol, blijven slapen waar ik kon. Een lesje in zelfstandigheid. In dat jaar had ik meer dan 100.000 km op mijn teller.”

(Lees verder onder de foto)

Bijna ontslagen

Annelien is gelukkig altijd erg mondig geweest, maar het heeft niet veel gescheeld of ze mocht haar kroon, lint en titel inleveren. Dat gebeurde nadat ze vertelde dat ze het autosalon een hel vond. “Darline had mijn ouders gebeld om te zeggen dat ze me zou ontslaan en mijn opvolgster mijn plaats zou innemen. Wat er gebeurd was? Het VRT-programma ‘De Rode Loper’ vroeg me wat ik van het Autosalon vond. ‘Verschrikkelijk, ik begrijp niet dat al die mensen hier naartoe komen, zelf zou ik het nooit doen’. Ik heb veel talenten, maar doen alsof is er geen van. Ik was geen rebel, ik zeg gewoon wat ik denk. Ik heb moeten leren zwijgen”, klinkt het.

Toch heeft Annelien geen spijt van haar deelname aan Miss België. “Er is geen enkele Miss die zegt: ik wou dat ik niet had meegedaan. Geen enkele. Het moet toch zijn dat het iets teweegbrengt.” De dames kijken ook terug op hun deelname aan Miss Universe. “Als je niet bij de eerste dertig was, moest je podiumvulling spelen. In een lichtbak kruipen, zodat ze je silhouette zagen. Kust mijn voeten dat ik dat ging doen”, vertelt Annelien. “Samen met Miss France zijn we de loge van een rockband binnengestapt, waar we het op een drinken zetten. Om acht uur zijn we poepeloerezat in het hotel gearriveerd, niet wetend wie er gewonnen had. En twee uur later vertrok onze vlucht naar huis”, lacht ze.

(Lees verder onder de foto)

Show met ballen

Annelien blikt in het interview met haar collega’s niet alleen terug op haar jaar als Miss. Ze heeft ook haar mening over hoe de verkiezing nu verloopt en wat er beter kan. Zo is Annelien er voorstander van om de minimumleeftijd om te mogen deelnemen aan Miss België van 18 jaar op te trekken naar pakweg 25 jaar. “Het is onwaarschijnlijk wat mensen durven te zeggen tegen meisjes van 18 jaar. Ook gewoon over ons uiterlijk. Mensen zeiden me zelfs: ‘oei, is dat nu Miss België?’. Dan moet je sterk in je schoenen staan om daar geen complexen aan over te houden. Ik heb een paar keer naar mijn pa gebeld: ’t ga niet meer. Vandaar dat ze de minimumleeftijd moeten optrekken, van 18 naar pakweg 25 jaar.”

Maar ook de show zelf kan wel wat frisse wind gebruiken, vindt Annelien. “Organisatrice Darline Devos doet het zeer goed en het Comité Miss België bracht ons tot waar we nu allemaal staan, maar de show moet weer een ‘twist’ krijgen, opnieuw ballen krijgen. Wij moesten nog een act brengen, in het Frans antwoorden zonder enige voorbereiding... Dat zijn kleine dingen, maar zo leer je de deelneemsters kennen. Nu komt de persoonlijkheid te weinig naar voren. Het moet leuk zijn om dat over te nemen, denk ik vaak. Ik heb het gevoel dat wij die show zouden kunnen opwaarderen. Misschien moeten we daar binnenkort eens over van gedachten wisselen, om onder haar begeleiding het beste van de twee werelden samen te brengen. Ik denk dat Darline daar wel open voor staat.” Op de vraag of Anneliens dochter, en die van haar collega’s, ooit mogen deelnemen aan Miss België, reageert de blondine positief. “Zeker, tegen dan is de organisatie van ons”, lacht ze.