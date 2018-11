Annelien Coorevits geeft wel eens een pedagogische tik: “Opvoeden is de moeilijkste job ter wereld” TK

21 november 2018

Vanavond werd er bij ‘Van Gils & Gasten’ gediscussieerd over de ‘pedagogische tik’, waarbij je je kinderen op een fysieke manier terechtwijst. Annelien Coorevits vertelde dat ook zij af en toe zo’n tik uitdeelt. “Ik denk dat het de afgelopen acht jaar een keer of vier gebeurd is”, klonk het. “Ik ben er niet trots op, maar we moeten er nu ook geen drama van maken. Opvoeden is de moeilijkste job ter wereld, en af en toe doe je dat eens uit onmacht.”