Annelien Coorevits en Yentl Keuppens slaan de handen in elkaar voor gloednieuw Belgisch modelabel Redactie

17 juni 2020

06u00

Bron: Story 2 Showbizz Annelien Coorevits (33) en Yentl Keuppens (28) zijn druk bezig geweest tijdens de coronaperiode. Annelien heeft al enkele jaren haar eigen, succesvolle merk Miracles. Op dat elan wil ze nu graag verdergaan door samen met Yentl een gloednieuw Belgisch modelabel uit de grond te stampen. Dat vertellen ze in Story.

Het modelabel heeft als pijlers jong, fris, creatief en de nodige dosis glitter. “We hebben ons best gedaan om een mooi project op poten te zetten”, vertelt Yentl trots. “Een nieuw label, waar ik dan het gezicht van zal zijn, leek ons de perfecte optie. We gaan voor betaalbare kledij, hippe prints met natuurlijk ook wat glitter.” De collectie zou begin volgend jaar in de winkels moeten liggen. Maar er is nog één probleem: Annelien en Yentl hebben nog geen naam voor hun label. Ze willen daarom graag de hulp van de Story-lezers inschakelen. Je stem kan je uitbrengen door een privébericht te sturen aan @yentlkeuppens op Instagram. Wie weet, win je daarmee wel de allereerste stuks uit de collectie.

Lees ook:

Nieuwe liefde voor blogster Yentl Keuppens



Zowel Annelien Coorevits als haar vader Jacky hebben een scheiding moeten verwerken: “Elke relatie kent moeilijke momenten, maar soms is de lijm op” (+)

Annelien Coorevits over kritiek op ‘Temptation’: “What you see is what you get”