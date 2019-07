Exclusief voor abonnees Annelien Coorevits en Olivier Deschacht na 13 jaar uit elkaar Nadine Van Der Linden

02 juli 2019

00u00 28 Showbizz Olivier Deschacht (38) en Annelien Coorevits (32) zijn uit mekaar. Een relatie van 13 jaar, met ups en downs maar niettemin erg solide, komt daarmee ten einde. Het ouderschap over de twee kinderen uiteraard niet: dit weekend trok het gezin nog naar Disneyland Parijs. Tegelijk liet Annelien zich in haar laatste interview ontvallen: "Als Disney-fan vond ik het jammer dat met ouder worden ook het besef kwam dat de prins op het witte paard niet bestaat."

Een precieze reden voor de breuk wordt niet gegeven. "De crisis te veel", vermoedt 'Dag Allemaal', dat het nieuws vandaag bekend maakt: de twee wonen apart, maar een officiële scheiding is nog niet ingezet. Hoe dan ook, aan 13 jaren van harmonie is een einde gekomen. Harmonie, want bij elk bezoek aan hun villa in Destelbergen voor een interview kon je alleen maar denken dat Olivier Deschacht het getroffen had met zijn Annelien, en omgekeerd. De interviews vonden steevast plaats in de gezellige leefkeuken, waar Annelien dan een schaal zelfgebakken brownies zette. De Miss België van 2007 maakte er een punt van om een goede huisvrouw te zijn, zeker geen schoonheidskoningin die enkel haar gelnagels zat bij te werken, tot haar lievelingsvoetballer thuis kwam van training. "Ik stam voort van vlasboeren. Er moest gewerkt worden in het leven", duidde de West-Vlaamse haar handen-uit-de-mouwen-mentaliteit. Regelmatig werd het koppel gevraagd om te figureren in realityreeksen genre 'Hollywoodvrouwen in Vlaanderen', maar bij het gezin Deschacht-Coorevits viel weinig te rapen, wist Annelien. Geen drama, geen decadentie in Destelbergen, integendeel: rust, regelmaat en een traditionele taakverdeling, waarbij de man toegaf amper een tomaat te kunnen snijden, en de dweilen niet te weten liggen.

