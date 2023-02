Annelien Coorevits & Élodie Ouédraogo waren 2 weken kinderloos bij 'Over De Oceaan': "Wij maar huilen op de boot, en zij?”

Celebrities Boem patat: actrice Halle Berry valt vol op gezicht tijdens prijsuit­rei­king

Halle Berry (56) mocht een prijs uitreiken tijdens het liefdadigheidsevenement ‘Soaring Spirit Award 2023' in Los Angeles. Maar terwijl ze naar het podium wandelt, loopt het mis. De ‘Catwoman’-actrice valt plat op de grond, op haar gezicht. Ze kan er gelukkig wel mee lachen, want ze plaatste de beelden zelf op haar sociale media. “Mijn lieve vriendin Shilla Hekmat nodigde me uit om te komen spreken voor een geweldige organisatie ‘Looking Beyond LA’. Ze zamelen geld in voor kinderen met speciale behoeften. Maar toen gebeurde dit... Ik ging op mijn bek”, schrijft ze erbij.

12:12